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Бывший командир батальона херсонской теробороны понадеялся на гражданство России

Экс-командир батальона теробороны Херсона Кузьменко понадеялся получить гражданство России

Фото: РИА Новости

Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко понадеялся получить гражданство России для себя и своей семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что его необученных бойцов украинские офицеры бросили на смерть, прикрывая собственное отступление. По его словам, сейчас жители Херсона чувствуют себя уверенно. «Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами», — заявил Кузьменко.

По его словам, в первый день спецоперации командир от украинской армии при выходе с ним на связь уверял, что на херсонском направлении ничего не происходит, и российские военные двигаться в сторону города не будут. При этом он уточнил, что все украинские военные и сотрудники силовых структур сбежали из города в первые два дня после начала российской операции.

«Поэтому особого ажиотажа не было. Мы собрали людей около 100 человек. Военкоматы присылали нам всех», — рассказал Кузьменко.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об очередях местных жителей, подающих документы на получение российского паспорта. Он заявил о больших очередях из людей, подающих документы на получение гражданства России по упрощенной системе, и призвал местных жителей «не лениться» и оформлять российский паспорт.

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Марина Совина
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