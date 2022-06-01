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В Херсонской области заявили об очередях за российскими паспортами

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов сообщил об очередях за российскими паспортами

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об очередях местных жителей, подающих документы на получение российского паспорта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Замглавы ВГА заявил о больших очередях из людей, подающих документы на получение гражданства России по упрощенной системе, и призвал местных жителей «не лениться» и оформлять российский паспорт.

Ранее Стремоусов сообщал, что руководство Херсонской области намерено приложить все возможные усилия для ее присоединения к России. По его словам, регион «идет полным ходом» в состав РФ, а местные власти в настоящий момент работают над организацией управленческой структуры.

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Алевтина Запольская
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