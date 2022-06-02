В Дании допустили рекордное подорожание бензина

DR допустило рост цен на бензин в Дании до 20 крон за литр из-за нефтяного эмбарго ЕС

Нефтяной стратег Ян Бюлов (Jyske Bank) заявил, что после начала спецоперации России на Украине цены на бензин и дизель в Дании увеличиваются. В интервью Датскому радио (DR) он спрогнозировал подорожание топлива в будущем.

Бюлов рассказал, что когда начался конфликт на Украине, литр неэтилированного бензина можно было купить за 14 крон (около125 рублей). На данный момент его стоимость приближается к показателю в 18 крон (порядка 160 рублей) за литр. Эксперт допустил рост цен до 20 крон за лир из-за нефтяного эмбарго Европейского союза (ЕС).

«Мы постепенно скатываемся в чрезвычайную ситуацию. Когда приезжаешь на заправку за бензином или дизелем, это ощущается. Бьет по кошельку», — подчеркнул он.

Специалист отметил, что санкции Запада влияют не только на экономику России, но и на курс кроны и эре. Эмбарго Евросоюза негативно отражается на нефтяном рынке, который и так испытывает давление.

«Запасы и так уже низкие, и производство и спрос зависят друг от друга напрямую. Это означает, что давление на нефтяные цены лишь усугубится», — отметил Бюлов.

