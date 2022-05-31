Миру предрекли крупнейший за полвека энергокризис

Глава МЭА Фатих Бироль предрек миру крупнейший с 1970-х годов энергокризис этим летом

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предрек миру крупнейший за полвека энергетический кризис. Экономист заявил, что летом 2022 года страны, в особенности европейские, рискуют столкнуться с дефицитом топлива из-за нестабильной ситуации на международных нефтяных рынках, сообщает Reuters.

По словам Бироля, нынешние потрясения в сфере энергетики намного более масштабные, чем наблюдавшийся в 1970-е годы дефицит, когда мир впервые сильно пострадал от последствий нефтяного кризиса. Сейчас на повестке дня одновременно три катастрофы — под угрозой поставки нефти, газа и электроэнергии. Экономист прогнозирует, что текущий кризис продлится дольше первого.

МЭА ожидает рост спроса на топливо на фоне начала сезона отпусков. Агентство предупредило о возможном дефиците на рынках дизельного топлива, бензина и керосина, который больше всего затронет Европу.

Глобальный кризис в энергетике начался из-за нарушения поставок энергоресурсов из России, которая является главным поставщиком нефти и газа в мире, на фоне спецоперации на Украине. Вводимые Евросоюзом санкции в этом секторе лишь усугубят последствия для глобального рынка, считает МЭА.

В последние недели страны ЕС пытались договориться о новом пакете ограничений против России и, наконец, пришли к единому решению. На саммите лидеры государств объявили о частичном запрете на импорт российской нефти, который коснется двух третей поставляемого в Европу топлива. Эмбарго не коснется нефти, поступающей через трубопроводы.