Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Миру предрекли крупнейший за полвека энергокризис

Глава МЭА Фатих Бироль предрек миру крупнейший с 1970-х годов энергокризис этим летом

Фото: Nick Oxford / Reuters

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предрек миру крупнейший за полвека энергетический кризис. Экономист заявил, что летом 2022 года страны, в особенности европейские, рискуют столкнуться с дефицитом топлива из-за нестабильной ситуации на международных нефтяных рынках, сообщает Reuters.

По словам Бироля, нынешние потрясения в сфере энергетики намного более масштабные, чем наблюдавшийся в 1970-е годы дефицит, когда мир впервые сильно пострадал от последствий нефтяного кризиса. Сейчас на повестке дня одновременно три катастрофы — под угрозой поставки нефти, газа и электроэнергии. Экономист прогнозирует, что текущий кризис продлится дольше первого.

МЭА ожидает рост спроса на топливо на фоне начала сезона отпусков. Агентство предупредило о возможном дефиците на рынках дизельного топлива, бензина и керосина, который больше всего затронет Европу.

Brent от TradingView

Глобальный кризис в энергетике начался из-за нарушения поставок энергоресурсов из России, которая является главным поставщиком нефти и газа в мире, на фоне спецоперации на Украине. Вводимые Евросоюзом санкции в этом секторе лишь усугубят последствия для глобального рынка, считает МЭА.

В последние недели страны ЕС пытались договориться о новом пакете ограничений против России и, наконец, пришли к единому решению. На саммите лидеры государств объявили о частичном запрете на импорт российской нефти, который коснется двух третей поставляемого в Европу топлива. Эмбарго не коснется нефти, поступающей через трубопроводы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Патрушев заявил о переходе Польши к захвату территорий на западе Украины
В России появились новые напитки от Coca-Cola
Россия выслала одного сотрудника посольства Черногории
Вышел первый тизер «Пиноккио» с темнокожей феей
В Совфеде назвали условие присоединения Херсонской области к России
Мужчина выиграл в лотерею 612 миллионов рублей и попал за решетку
Сбивший на внедорожнике россиянку насмерть прокомментировал ДТП
Новые московские карты «Тройка» пометят «V»
В Госдуме отказались верить в потери России из-за эмбарго на нефть
Блогерша показала простой способ выглядеть стройнее и выше с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.