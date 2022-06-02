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Россиянка продала квартиру ради пластики и осталась с изуродованным телом

KP.RU: сибирячка осталась с изуродованным телом после неудачной пластической операции

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Жительница Новосибирска Екатерина Князева осталась с изуродованным телом после неудачной пластической операции. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что женщина, вес которой доходил до 140 килограммов, хотела убрать с живота излишки жировых отложений и кожи и согласилась на абдоминопластику, на которую требовалось 300 тысяч рублей. Чтобы оплатить дорогостоящую процедуру, россиянка уговорила мужа продать трехкомнатную квартиру. Однако, по ее словам, хирургическое вмешательство прошло неудачно.

«Кожа с живота была убрана, а вот "ушки" висели. Врач сказал, что попозже это все само уйдет. Он прописал мне антибиотики и послеоперационный массаж, чтобы кожа восстанавливалась. Я вернулась домой и лежала неделю — почти не вставала, а потом через пупок начала выливаться какая-то жидкость», — пожаловалась пациентка, у которой впоследствии обнаружили стафилококковую инфекцию.

В результате Князевой повторно провели операцию за 50 тысяч рублей, после которой стали расходиться швы. При этом в районе пупка у женщины возник абсцесс. «Операция, на мой взгляд, была проведена некачественно. Рубцы, наоборот, еще больше изуродовали мое тело. Я мучаюсь уже полтора года», — отметила сибирячка.

Известно, что пациентка обратилась за помощью в фонд пострадавших от эстетической медицины «Черный шприц», надеясь вернуть потраченную сумму, и отнесла в клинику досудебную претензию.

Ранее в мае сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели 44-летней жительницы Москвы после пластической операции в Хасавюрте. По версии следствия, 16 мая 2022 года россиянка подверглась хирургическому вмешательству в одной из частных клиник города. Впоследствии состояние пациентки медицинского центра ухудшилось, и 19 мая она была переведена в Хасавюртовскую центральную городскую больницу, где скончалась в тот же день.

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Карина Черных
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