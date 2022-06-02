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В Севастополе мужчина поиздевался над больным дельфином

Mash: в Севастополе мужчина в присутствии ребенка поиздевался над больным дельфином

На пляже в Севастополе мужчина в присутствии ребенка проявил жестокость по отношению к беззащитному больному дельфину. Об этом сообщает Mash.

Дельфин попал в руки своего мучителя, когда заплыл на мель. Мужчина схватил животное, вытащил его из воды и долго не отпускал его, несмотря на требования людей на пляже. Издевательства над животным попали на видео.

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Когда мужчина наконец-то оставил дельфина в покое, тот выбросился на берег. Ослабленное животное со следами укусов на теле забрали волонтеры. Теперь они делают все, что в их силах, чтобы спасти дельфина, поскольку специальных реабилитационных центров на полуострове нет.

Ранее сообщалось, что в Сочи начали массово гибнуть дельфины из-за инфекций и попадания в рыболовные сети. Директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей объяснила, что «горячий сезон» гибели дельфинов обычно выпадает на холодное время года, когда в море грязная вода.

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Евгения Черкасова
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