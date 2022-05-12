Директор Центра спасения дельфинов Белей заявила о массовой гибели этих животных в Сочи

В Сочи начали массово гибнуть дельфины из-за инфекций и попадания в рыболовные сети. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей объяснила, что «горячий сезон» гибели дельфинов обычно выпадает на холодное время года, когда в море грязная вода. Животные заражаются инфекционными и паразитарными болезнями, и это приводит к летальным исходам. Однако, по мнению Белей, в этом году смертность среди дельфинов выше обычного. «С апреля в акватории Черного моря, в том числе и в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов», — заявила она.

Специалист предположила, что еще одной причиной массовой гибели дельфинов могут быть рыболовные сети. Об этом свидетельствуют обнаруженные в Сочи тела китообразных с отрубленными хвостами. «При попадании в жаберную сеть дельфин запутывается в ней плавниками и тонет. Чтобы не портить сеть и достать тело, рыбаки посмертно отрубают запутанный плавник или хвост», — объяснила Белей.

По данным, предоставленным РИА Новости пресс-службой прокуратуры Краснодарского края, Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту очередной смерти дельфина в Туапсинском районе. Тело животного отправили в лабораторию для выяснения причины гибели.

Ранее сообщалось, что из шотландского озера Карлингварк выбросило сотни мертвых и живых мелких рыб. По мнению эколога, причиной массовой гибели и выброса рыб на сушу стало загрязнение воды.