На берег озера выбросило сотни мертвых рыб

Из шотландского озера Карлингварк выбросило сотни мертвых и живых мелких рыб. Об этом сообщает Daily Star.

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Эколог Джулс Кокс обнаружила на берегу озера большое количество мертвых и еще живых уклеек. По ее мнению, причиной массовой гибели и выброса рыб на сушу стало загрязнение воды. Кокс добавила, что рыбу не стали есть ни чайки, ни вороны, что может свидетельствовать о том, что она токсична.

Эколог направила фотографии трупов в Шотландское агентство по охране окружающей среды, представитель которого выехал на место происшествия для расследования, но результаты его работы пока неизвестны.

Кокс добавила, что загрязнение может повлиять не только на рыб: если хищные щуки съедят отравленную рыбу, а впоследствии выдры съедят отравленную щуку, то под угрозой окажется большое количество разных животных.

Ранее сообщалось, что на пляжах английской городской агломерации Тиссайд, расположенной между графствами Дарем и Северный Йоркшир, нашли тысячи вымытых на берег загадочным образом живых и мертвых морских существ. Предположительно, причиной гибели стало загрязнение воды.