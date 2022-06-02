В России пройдут масштабные фестивали ко Дню молодежи

Росмолодежь: 26 июня в 10 российских городах пройдут фестивали ко Дню молодежи

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с правительствами ряда регионов России проведут масштабные фестивали образования, карьеры и досуга ко Дню молодежи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, мероприятия пройдут в преддверии праздника, 26 июня, в 10 российских городах. Среди них — Москва, Калининград, Казань, Владивосток, Махачкала, Нижний Новгород, Мурманск, Красноярск, Екатеринбург и мыс Тарханкут в Крыму. Вход на фестивали осуществляется по бесплатным электронным билетам, которые приходят на почту, указанную при регистрации на сайте деньмолодежи2022.рф.

«На фестивалях "День молодежи 2022" участников ждет насыщенная программа, где можно будет не только "отметить молодость", но и максимально полезно провести время: узнать о стажировках от партнерских компаний, поучаствовать в волонтерских миссиях, раскрыть свой творческий потенциал и многое другое», — отметила руководитель ведомства Ксения Разуваева.

Каждый фестиваль будет включать в себя девять тематических зон: музыки, креатива, активного образа жизни, добра, просвещения, карьеры, юмора, дружбы и возможностей. Также гости мероприятий смогут посетить лекции и мастер-классы от ведущих специалистов России, попробовать себя в роли авторов, редакторов, ведущих подкастов, пройти профориентационное тестирование и сняться в клипе «Гимна молодости» от «Большой перемены».

Кроме того, посетителей ждут выступления известных артистов: Клавы Коки, Niletto, L’One, Bahh Tee, Мари Краймбрери, МОТ, Вани Дмитриенко и других. Возможность выступить на мероприятии также есть у начинающих музыкантов, поэтов и танцоров — для этого необходимо подать заявку на сайте деньмолодежи2022.рф в разделе «открытый микрофон» до 19 июня.

Партнерами фестивалей ко Дню молодежи — 2022 выступили группа компаний «Россети», компания VK. Официальный авиаперевозчик — ПАО «Аэрофлот». Программными партнерами стали Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», Всероссийский конкурс для студентов «Твой Ход», проекты «Уличная классика», «Другое дело», Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», ТТО АМИК и Международный союз КВН, АНО «Институт развития интернета», Национальные проекты России и другие.

Информационные партнеры фестивалей: федеральное интернет-СМИ «Лента.ру», «Русское Радио», музыкальный телеканал RU.TV, Медиагруппа «Комсомольская правда», Коммуникационная группа LBL и группа компаний Russ Outdoor.

Ранее сообщалось, что Ростуризм выделит восемь миллиардов рублей на программу «Больше, чем путешествие» в 2021-2024 годах — в рамках проекта молодым россиянам предоставят возможность бесплатно путешествовать по стране. Так, в 2021 году в бесплатные поездки по стране с программой отправились около 50 тысяч человек.