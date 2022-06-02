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Финляндия отказалась экстрадировать в Турцию членов Рабочей партии Курдистана

Финляндия позволила остаться в стране членам Рабочей партии Курдистана и отказала Турции

Фото: Markku Ulander / Reuters

Финляндия не станет экстрадировать в Турцию курдов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и членов Террористической организации фетхуллахистов (ФЕТО). Об этом со ссылкой на депутата парламента страны и председателя Курдской группы дружбы Йохана Кварнстрема сообщает ТАСС.

«Для нас очень важно после подачи заявки на вступление в НАТО придерживаться наших ценностей и принципов, по которым мы не будем вести дискуссию. Этих лиц мы не можем выдать. Этого не позволяет наша правовая система», — заявил Кварнстрем.

Для преодоления обеспокоенности турков относительно деятельности РПК и ФЕТО финский политик предложил наладить диалог как на двустороннем уровне, так и в формате НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался одобрять членство Швеции и Финляндии в НАТО. Турция ожидает от стран-кандидатов на вступление в НАТО прекращения деятельности на их территории террористических организаций и выдачу их членов турецкой стороне.

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Алевтина Запольская
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