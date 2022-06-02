Финляндия отказалась экстрадировать в Турцию членов Рабочей партии Курдистана
Финляндия не станет экстрадировать в Турцию курдов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и членов Террористической организации фетхуллахистов (ФЕТО). Об этом со ссылкой на депутата парламента страны и председателя Курдской группы дружбы Йохана Кварнстрема сообщает ТАСС.
«Для нас очень важно после подачи заявки на вступление в НАТО придерживаться наших ценностей и принципов, по которым мы не будем вести дискуссию. Этих лиц мы не можем выдать. Этого не позволяет наша правовая система», — заявил Кварнстрем.
Для преодоления обеспокоенности турков относительно деятельности РПК и ФЕТО финский политик предложил наладить диалог как на двустороннем уровне, так и в формате НАТО.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался одобрять членство Швеции и Финляндии в НАТО. Турция ожидает от стран-кандидатов на вступление в НАТО прекращения деятельности на их территории террористических организаций и выдачу их членов турецкой стороне.