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Брат Билли Айлиш купил второй дом в одном и том же месте

Американский музыкант О’Коннелл купил второй дом в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе
Финнеас О’Коннелл

Финнеас О’Коннелл. Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Американский музыкант, брат певицы Билли Айлиш Финнеас О’Коннелл купил второй дом в Лос-Анджелесе — в одном и том же районе Лос-Фелис он владеет еще одним особняком. Об этом сообщает Dirt.

Музыкант потратил на объект 1946 года постройки 4,6 миллиона долларов (более 294 миллионов рублей). Сумма сделки оказалась почти на 270 тысяч долларов больше запрашиваемой цены. Дом выставили на продажу впервые за последние 70 лет. Рядом с новым жильем О’Коннеллу принадлежит резиденция, которую он купил около трех лет назад за 2,7 миллиона долларов.

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Новый особняк в 270 квадратных метров находится на участке менее гектара. Внутри есть три спальни, две ванные комнаты, терраса, столовая и библиотека, совмещенная с рабочим кабинетом. На территории построены гараж на две машины, гостевой дом, бассейн и терраса с местом для разведения огня.

Ранее в мае дом в Лос-Фелисе решил продать звезда сериала «Теория большого взрыва» Саймон Хелберг. Он попросил за объект 9,87 миллиона долларов (на тот момент более 659 миллионов рублей). Актер принял решение о продаже, так как недавно вместе с семьей переехал в новый особняк в Пасадене.

Нина Ташевская
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