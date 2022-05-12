Известная модель и актриса решила избавиться от особняка в США

Эмили Ратаковски решила продать дом в Лос-Анджелесе

Известная модель и актриса Эмили Ратаковски решила избавиться от дома в США. Об этом сообщает Dirt.

Особняк 1946 года постройки находится в лос-анджелесском районе Элизиан-Хайтс. Ратаковски планирует продать его за 2,195 миллиона долларов. Цена практически не изменилась — четыре года назад при покупке модель заплатила два миллиона долларов.

Площадь жилых помещений с тремя спальнями и таким же количеством ванных комнат — 183 квадратных метра. По две из них находятся в хозяйском доме. Среди его особенностей риелторы выделяют двухэтажный кирпичный камин.

Еще одна ванная и просторная спальня расположены в отдельном доме-студии, который соединяется с хозяйским особняком через полукрытый переход. По словам риелторов, третью спальню можно переоборудовать в офис, тренажерный зал или студию звукозаписи. Из других особенностей — деревянное джакузи, большое количество деревьев, кустарников, кактусов и других растений на участке.

Ратаковски прославилась благодаря работе с модными брендами Versace, Miu Miu и Bottega Veneta, а также ролью в фильме «Исчезнувшая» и съемках в клипах — в том числе у Димы Билана. В 2021 году она выпустила сборник эссе «Мое тело».

Ранее в мае продать дом в Лос-Анджелесе решил актер из «Теории большого взрыва» Саймон Хелберг. За особняк в элитном районе города Лос-Фелисе он попросил 9,87 миллиона долларов.