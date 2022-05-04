Звезда «Теории большого взрыва» решил избавиться от особняка в США

Актер из «Теории большого взрыва» Саймон Хелберг решил продать дом в Лос-Анджелесе

Звезда сериала «Теория большого взрыва» Саймон Хелберг решил избавиться от недвижимости в США, сообщает Dirt.

Жилье актера находится в элитном районе Лос-Анджелеса Лос-Фелисе. Он попросил за объект 9,87 миллиона долларов (более 659 миллионов рублей). Актер принял решение о продаже, так как недавно вместе с семьей переехал в новый особняк в Пасадене.

До Хелберга в доме в разное время жили актеры Винс Вон и Кейт Босуорт. Хелберг приобрел объект в 2019 году примерно за 6,9 миллиона долларов. После покупки он сделал в нем капитальный ремонт в современном стиле.

Двухэтажный дом площадью 374 квадратных метра в испанском колониальном стиле был построен в 1930 году. К входной двери ведут ступени, выложенные мозаичной плиткой. Среди других особенностей особняка риелторы выделяют арочные дверные проемы, потолки с деревянными балками и полы из широких дубовых досок.

Просторное фойе ведет в гостиную с панорамными окнами и камином. Из нее через французские двери можно попасть во внутренний дворик с беседкой. Семейная комната с баром объединена с кухней с мраморными столешницами, мебелью горчичного оттенка и высококачественной бытовой техникой. Из зоны для приема пищи можно попасть в крытую столовую на свежем воздухе с отдельной кухней и площадкой для барбекю.

В особняке шесть спален и столько же ванных комнат. По словам хозяев, кабинет, расположенный на первом этаже, может быть переоборудован в еще одну спальню. Четыре из них расположены на втором этаже. В хозяйской спальне есть балкон, мансардное окно и гардеробная, изготовленная на заказ. В ванной комнате, предназначенной для владельца дома, есть не только ванна и душевая кабина, но и инфракрасная сауна.

На участке размером 0,3 гектара растут фруктовые деревья и полевые цветы. Кроме открытой столовой и внутреннего дворика с беседкой, на участке есть бассейн и пруд с карпами. Из других удобств — гостевой дом и гараж, предназначенный для двух машин.

Хелберг купил особняк в стиле Тюдоров в Пасадене, который стал основным местом жительства для него и его семьи, в феврале 2022 года. Стоимость сделки составила 8,4 миллиона долларов. Кроме продаваемого дома и недавно купленного особняка, Хелберг владеет коневодческой фермой площадью 2,6 гектара в городке Карпинтерия к югу от Санта-Барбары.