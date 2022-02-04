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Звезда «Теории большого взрыва» купил столетнее поместье

Американский актер Саймон Хелберг купил дом в Пасадене за 8,4 миллиона долларов

Фото: Emma McIntyre/ Getty Images

Американский актер Саймон Хелберг, известный по роли Говарда Воловица в сериале «Теория Большого взрыва», приобрел недвижимость в калифорнийской Пасадене. Поместье было построено более ста лет назад, сообщает Dirt.

Звезда сериала отдал за объект в долине Сан-Габриэль 8,4 миллиона долларов. Особняк был построен в 1906 году известным американским архитектором Фредериком Роригом. До Хелберга участок принадлежал предпринимателю Джиму Поццо — он владел особняком с 2015 года, когда купил его за 4,5 миллиона долларов.

На участке размером более акра находится трехэтажный дом площадью около 750 квадратных метров. Внутри есть семь спален и шесть ванных комнат, гостиная с камином, библиотека, столовая с выходом в сад, гардеробные, кухня и комната для хранения вина. На территории поместья также оборудована зона для барбекю, бассейн и гараж на четыре машины.

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Фасад здания выкрашен в серый цвет. В особняке использовали натуральные материалы — потолки и окна отделаны массивными деревянными балками и панелями, ванные покрыты мрамором. Для интерьера выбрали преимущественно светлые оттенки, стены в некоторых комнатах покрыты обоями с активным орнаментом — цветочным и в клетку.

Ранее построенный в XX веке особняк приобрела звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини — она купила в Лос-Анджелесе дом 1933 года постройки за три миллиона долларов. Чтобы получить объект, Суини участвовала в торгах.

Татьяна Волкова
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