Звезда «Эйфории» купила дом времен Великой депрессии

Американская актриса, звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини купила новый дом в Лос-Анджелесе. Историческая постройка была возведена в 1933 году во времена Великой депрессии, сообщает Dirt.

Новое жилье актрисы находится в районе Вествуд. Она отдала за дом три миллиона долларов (более 232,8 млн рублей). Чтобы получить объект, Суини участвовала в торгах, в итоге она отдала за него на 305 тысяч долларов больше запрашиваемой цены. Последний раз дом выставляли на продажу в 1972 году.

В распоряжении актрисы оказался дом площадью почти 298 квадратных метров. Внутри есть пять спален, четыре ванные комнаты, гостиная с камином, столовая и рабочий кабинет. К дому примыкает веранда с обеденной зоной и сад. На холмистом участке оборудован гараж на три машины и место для хранения вещей, пространство позволяет добавить и бассейн.

Дизайн комнат выполнен в молочном, белом и мятном оттенках. Одним из основных материалов выбрали дерево — массивными балками задекорировали потолок и камин. Деревянными панелями также покрыли кухонный гарнитур и стены в некоторых комнатах.

Ранее новый дом в Лос-Анджелесе приобрел звезда телесериалов «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и «Ривердейл» Коул Спроус. Он заплатил за жилье на Голливудских холмах почти три миллиона долларов (на тот момент более 221 миллиона рублей). До 1997 года объект принадлежал сценаристу Милларду Кауфману.