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Генерал СБУ подтвердил отступление ВСУ

Бывший глава СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать. Об этом в интервью YouTube-каналу «Да это так» заявил бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины, генерал Василий Вовк.

«У кого вторая фаза, у кого третья, у кого фаза за фазу зашла. Потому я считаю, что никакой второй фазы не началось — сегодня мы отступаем и из Северодонецка… Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять более лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит: "Мы не будем переходить в контрнаступление"», — сказал он.

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По его словам, украинским властям не удастся спастись очередными волнами мобилизации. При этом, отметил генерал, украинской армии нужны люди, способные управлять мощной артиллерией.

28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль города Северодонецка российскими войсками и войсками Луганской народной республики (ЛНР). Кадыров отметил, что изначально планировалось взять Северодонецк за неделю, но сегодня он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».

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Варвара Кошечкина
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