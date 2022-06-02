Генерал СБУ подтвердил отступление ВСУ

Бывший глава СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать. Об этом в интервью YouTube-каналу «Да это так» заявил бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины, генерал Василий Вовк.

«У кого вторая фаза, у кого третья, у кого фаза за фазу зашла. Потому я считаю, что никакой второй фазы не началось — сегодня мы отступаем и из Северодонецка… Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять более лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит: "Мы не будем переходить в контрнаступление"», — сказал он.

По его словам, украинским властям не удастся спастись очередными волнами мобилизации. При этом, отметил генерал, украинской армии нужны люди, способные управлять мощной артиллерией.

28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль города Северодонецка российскими войсками и войсками Луганской народной республики (ЛНР). Кадыров отметил, что изначально планировалось взять Северодонецк за неделю, но сегодня он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».