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В Запорожской области начали изымать розданное Киевом оружие

В Запорожской области правоохранители начали изымать оружие, розданное киевскими властями

Фото: Jorge Silva / Reuters

В Запорожской области правоохранители начали изымать оружие, которое раздавали населению киевские власти. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов, передает ТАСС.

По словам Селиванова, у ведомства есть информация о том, сколько оружия было роздано населению в рамках территориальной обороны и национального сопротивления, так как часть их представителей и украинские силовики сотрудничают с новой властью в регионе. «По этой информации идет отработка активных тероборонщиков и националистов, которые не покинули территорию. В частности, и у них изымается это оружие, незаконно розданное киевским режимом», — рассказал он.

Замначальника ГУ МВД также подчеркнул, что «практически все» оружие можно отследить, несмотря на то, что оно не зарегистрировано, так как раздавали его в спешке и в ограниченном количестве.

Ранее сообщалось, что в Херсоне бойцы теробороны добровольно сдали оружие российским военным. Как правило, это были автоматы Калашникова и патроны к ним. Отмечается, что киевские власти раздавали оружие без документов и справок всем желающим.

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Алевтина Запольская
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