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Принц Гарри и Меган Маркл впервые вернулись в Великобританию с детьми

Принц Гарри с семьей вернулся в Великобританию на празднование юбилея правления королевы

Фото: Albert Nieboer / Globallookpress.com

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вернулись в Великобританию вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет. Об этом сообщает Hello!.

Семья планирует принять участие в праздновании Платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Лилибет оказалась в Великобритании впервые, а Арчи не бывал на родине с марта 2020 года.

Ожидается, что 2 июня Гарри и Меган с детьми присоединятся к параду Trooping the Colour. Другие члены королевской семьи будут наблюдать за шествием с балкона.

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Супруги остановятся в коттедже Фрогмор, расположенном неподалеку от Виндзорского замка. В этом доме Гарри и Меган жили до переезда в Калифорнию.

По информации британских СМИ, аренда коттеджа была продлена. Это дало повод для слухов о том, что принц Гарри и его семья будут проводить больше времени в Великобритании. Последние два года они провели в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что названа дата первой встречи Елизаветы II с дочерью принца Гарри. Их первая встреча произойдет во время празднования дня рождения Лилибет.

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Рузанна Акмалтдинова
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