Названа дата первой встречи Елизаветы II с дочерью принца Гарри

Daily Mail: королева Великобритании впервые встретится с дочерью принца Гарри 4 июня

Королева Великобритании Елизавета II впервые встретится с дочерью своего внука, принца Гарри, и его супруги Меган Маркл. Дату встречи назвало Daily Mail.

Правнучка монарха, получившая имя Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор, родилась в 2021 году в Калифорнии и ни разу не встречалась с именитой родственницей. Их первая встреча произойдет во время празднования дня рождения Лилибет в субботу, 4 июня. Праздник состоится в загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, расположенной неподалеку от Виндзорского замка.

Ради встречи с Лилибет Елизавета II пропустит любимое спортивное мероприятие Эпсомское Дерби. До этого королева не присутствовала на скачках лишь два раза: в 1956 году, когда она была в Швеции с официальным визитом, и в 1984 году из-за поездки во Францию на 40-ю годовщину высадки в Нормандии.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган родила второго ребенка, девочку, которую она и ее муж принц Гарри назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. При рождении малышка весила около 3,5 килограмма, Гарри присутствовал на родах.