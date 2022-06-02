В Германии рассказали о «дырах» в эмбарго против России

FAZ: в эмбарго стран Евросоюза на российскую нефть обнаружились «маленькие и большие дыры»

Страны Евросоюза перестали слаженно вводить крупные санкционные меры против России, при этом в эмбарго на российскую нефть обнаружились «маленькие и большие дыры», сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Издание подчеркивает, что страны Евросоюза исчерпали лимит ограничений, введение которых не стоило бы им слишком дорого, в связи с чем в настоящее время у государств имеются проблемы с возможностью действовать согласованно друг с другом. Отмечается, что Венгрия блокировала решение о введении нефтяного эмбарго около четырех недель, а в Германии заговорили об этом лишь после заметного сокращения импорта нефти из России.

«В результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами», — пишет газета. Таким образом, пока Венгрия, Словакия и Чехия продолжат получать российское черное золото по трубопроводу «Дружба», Германия и Польша останутся без нефти из его северного ответвления, что скажется на 90 процентов всего импорта, рассказывает FAZ.

Кроме того, предполагаемые антироссийские ограничения, по сути, должны вступить в силу лишь с 2023 года, что означает, что до наступления этого срока Россия продолжит получать прибыль за экспорт. Наконец, рост цен на энергоносители фактически компенсирует России ожидаемый негативный эффект от эмбарго, а имеющееся у нее время Москва использует для поиска новых покупателей, заключило издание.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что Запад может продолжить закупки российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. По словам американского лидера, Вашингтон совместно с союзниками ищет варианты для сдерживания цен на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций, все больше затрагивающих поставки энергоносителей.