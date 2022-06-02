Президент США Байден допустил продолжение закупок российской нефти по ценам ниже рынка

Президент США Джо Байден допустил, что Запад может продолжить закупки российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, Вашингтон совместно с союзниками ищет варианты для сдерживания цен на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций, все больше затрагивающих поставки энергоносителей.

Также американский президент прокомментировал ситуацию с ценами на топливо и продовольствие в США. По его мнению, они вряд ли снизятся из-за продолжающегося кризиса на Украине.

Идея о том, что мы сможем «нажать на кнопку» и снизить цены на бензин, маловероятна в ближнесрочной перспективе. То же самое касается и продуктов питания Джо Байден президент США

При этом Байден указал, что выразит свое мнение на проблематику роста цен в стране в четверг, 2 июня.

У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать, может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене Джо Байден президент США

Частичный запрет на импорт российской нефти

В начале недели, 31 мая, лидеры стран Европейского союза (ЕС) по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти.

В то же время поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций не войдет. По словам Мишеля, в шестой санкционный пакет включат и другие меры, такие как запрет на вещание в Евросоюзе трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

Рекордный заработок

Несмотря на идеи ограничить импорт российской нефти, эксперты Bloomberg прогнозируют Москве рекордные доходы на продаже нефти и газа.

Как подсчитали аналитики, в 2022 году с помощью доходов от продажи нефти и газа, Россия сможет компенсировать заблокированные в рамках западных санкций резервы Центрального банка (ЦБ).

Bloomberg считает, что Россия заработает рекордные 285 миллиардов долларов за экспорт топлива, что более чем на одну пятую превысит показатель прошлого года.

285 миллиардов долларов заработает Россия от продажи нефти и газа в 2022 году по мнению Bloomberg

Аналитики указывают, что Москва может получить такую сумму, несмотря на намерение Европы отказаться от поставок почти двух третей российского топлива на фоне военной спецоперации на Украине.