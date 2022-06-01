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Россия рекордно заработает на продаже нефти и газа

Bloomberg: нефтегазовые доходы России составят 285 миллиардов долларов в 2022 году

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Эксперты Bloomberg подсчитали доходы России от продажи нефти и газа в 2022 году и пришли к выводу, что с их помощью государство сможет компенсировать заблокированные в рамках западных санкций резервы Центрального банка (ЦБ). Оценки аналитиков были основаны на прогнозах Министерства экономики РФ.

Россия заработает рекордные 285 миллиардов долларов за экспорт топлива, что более чем на одну пятую превысит показатель прошлого года. Аналитики заявили, что Москва может получить такую сумму, несмотря на намерение Европы отказаться от поставок почти двух третей российского топлива на фоне военной спецоперации на Украине.

Тогда, добавив доходы от экспорта других товаров, Россия сможет покрыть замороженные валютные резервы — по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, они составляют около 300 миллиардов долларов. Резервы банка в своих национальных валютах заморозили США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония.

Brent от TradingView

Ранее аналитик Роберт Рапир сообщил, что доходы Москвы от экспорта нефти и газа в апреле побили очередной рекорд — за апрель страна получила 1,8 триллиона рублей по сравнению с 1,2 триллиона в марте. Рапир добавил, что за первые четыре месяца 2022 года федеральный бюджет получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, экспорт нефти и газа приносит Москве 800 миллионов евро в день.

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Софья Ермакова
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