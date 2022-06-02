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В ООН спрогнозировали голод миллионов человек в мире из-за конфликта на Украине

ФАО: из-за конфликта на Украине порядка 13-15 миллионов человек в мире будут голодать

Фото: Pixabay

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) спрогнозировала, что из-за конфликта на Украине порядка 13-15 миллионов человек в мире могут оказаться на грани голода. Об этом заявил РИА Новости директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков.

По его словам, в 2019 году, в последний допандемийный год, в мире голодало 690 миллионов человек. При этом в 2020 году эта цифра достигла 811 миллионов. «То есть 120 миллионов пересекли "красную черту" от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода», — пояснил он, отметив, что в 2022 году ожидается, что ситуация на Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 миллионов человек.

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«Следует сказать, что не украинский кризис породил голод на планете, еще до него цифры уже измерялись сотнями миллионов, но, конечно, он обострил ситуацию», — сказал Кобяков.

Он добавил, что это особенно проявляется в странах, которые либо были в зоне голода, либо балансировали на этой хрупкой границе и только начали выходить из кризиса или, наоборот, пытались удержаться на краю пропасти, на котором они оказались в силу разных причин: вооруженных конфликтов, пандемии, экономических встрясок, природных и стихийных бедствий.

Кобяков подчеркнул, что сегодня задачей мирового сообщества — консолидироваться и купировать последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности, поскольку устранение других глубинных причин мирового голода потребует куда больше усилий, средств и времени.

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже предупреждал, что конфликт на Украине угрожает человечеству глобальным голодом. Среди последствий спецоперации и введенных в отношении России санкций генсек выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения.

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Марина Совина
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