Ида Галич стала ведущей нового шоу после скандала с Летучей

Блогерша Ида Галич стала соведущей стилиста Александра Рогова в шоу «Рогов+» на канале СТС

Известная блогерша Ида Галич стала одной из ведущих нового шоу «Рогов+» на телеканале СТС после того, как программу со скандалом покинула Елена Летучая. Об этом сообщается на сайте канала.

Галич в проекте будет одной из соведущих стилиста Александра Рогова. Кроме того, к проекту присоединилась актриса Екатерина Волкова. Каждые два выпуска модный эксперт будет приглашать новых соведущих.

«В ближайших выпусках Екатерина [Волкова], Ида [Галич] и другие известные актрисы, блогеры и ведущие вместе с Александром [Роговым] погрузятся в истории героинь, познакомятся с ними и помогут их раскрыть», — сообщил телеканал.

На СТС уточнили, что соведущие Рогова будут меняться каждые два выпуска.

«Рогов+» — шоу в жанре мейковер, в рамках которого героиням проекта помогают изменить внешность. Кроме того, в программе присутствует элемент ток-шоу: ведущие обсуждают, как помочь участнице решить давние проблемы. Первый эпизод передачи вышел 29 мая, в нем соведущей Рогова стала Летучая. В тот же день она заявила в соцсетях, что покинула программу.

Ранее Ида Галич пожаловалась в соцсетях на утечку личного номера телефона. Блогерша призналась, что после этого ей пришлось поменять номер и пароли во всех приложениях.