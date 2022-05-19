Ида Галич пожаловалась на утечку личного номера телефона

Блогерша Ида Галич пожаловалась на публикацию в интернете ее личного номера телефона

Популярная российская блогерша Ида Галич заявила, что в интернете был опубликован ее номер телефона. На утечку личных данных она пожаловалась в своем Telegram-канале.

«Сегодня мой личный номер снова слили в эти ваши интернеты. (...) Я снова поменяла номер, геморроилась с заменой телефона и паролей во всех приложениях, чистила переписки и много-много нервничала», — посетовала блогерша.

Галич также назвала причастных к утечке людей «дураками», которые вызывают у нее «мерзкие чувства». Другие подробности утечки данных она не раскрыла.

Ранее Галич опубликовала фото со своей фигурой после похудения и ответила на предположения фанатов о пластических операциях. Блогерша также рассказала, как сбрасывает вес.

Перед этим Галич объяснила отказ от съемок в экстремальном шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ. Она призналась, что не была готова покидать зону комфорта и участвовать в нервных испытаниях.