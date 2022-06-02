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В Госдуме предложили ускорить интеграцию юга Украины в состав России

Депутат Госдумы Шеремет предложил ускорить интеграцию юга Украины в состав России
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил сократить сроки переходного периода и ускорить интеграцию регионов юга Украины, Херсонской и Запорожской областей, в состав России. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Нужно как можно скорее расставить все точки над i, чтобы дать ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам. Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться», — сказал депутат. Он добавил, что переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределенное время.

По словам Шеремета, переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределенное время, его необходимо максимально сократить, чтобы россияне могли полноценно адаптироваться, а регионы, в которых они проживают, стать полноправными субъектами России.

Как считает Шеремет, украинские регионы должны пройти крымский путь. При этом Крым может поделиться опытом и стать куратором этого процесса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на территории Украины. За три месяца российской армии удалось занять Херсонскую область, часть Запорожской, а также часть подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

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Марина Совина
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