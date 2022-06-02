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Власти допустили снижение ставки по ипотеке для айтишников

Замглавы Минцифры Максим Паршин допустил снижение ставки по ипотеке для IT-специалистов

Фото: Анастасия Еремина / Коммерсантъ

Замглавы Минцифры Максим Паршин допустил, что власти могут снизить ставку по ипотеке до одного процента для IT-специалистов. Об этом он заявил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022), сообщает «Интерфакс».

По словам Паршина, уже сейчас банки предлагают взять кредит на жилье под четыре процента годовых. «При этом заложен инструмент, когда регионы своими бюджетами могут участвовать в программе, еще больше снижая ставку для айтишников. До двух процентов уже есть примеры. Я думаю, что будет один процент», — заявил замглавы Минцифры.

Паршин отметил, что в банках уже идет предварительный прием заявок. Несколько дней назад подали 1,5 тысячи заявок, однако власти предположили, что количество увеличилось.

В начале мая глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями объявил, что в России запускают программу льготной ипотеки со ставкой в пять процентов годовых для IT-специалистов. Максимальный размер кредита в городах-миллионниках составил 18 миллионов рублей и 9 миллионов рублей в остальных регионах.

Нина Ташевская
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