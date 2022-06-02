Алеся Кафельникова снялась в купальнике и восхитила фанатов

23-летняя супермодель Алеся Кафельникова снялась на яхте в купальнике и шортах

Российская супермодель Алеся Кафельникова снялась на яхте в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что сейчас 23-летняя знаменитость находится в Каннах. На опубликованных фото манекенщица позирует на палубе морского судна в бикини и пляжных шортах бренда Fendi. При этом на кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж.

Публикация звезды набрала более 20 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид и фигуру Кафельниковой в комментариях под размещенными изображениями. «Алеся Каф влюбляет в себя Канны», «Алеся разбивает мне сердце», «Прекраснее с каждым разом», «Королева», «Почему такая прекрасная?» — высказывались они.

В апреле Алеся Кафельникова приняла участие в фотосессии и снялась в ней в откровенных нарядах. На первых двух фотографиях модель позирует в черном мини-платье с объемной аппликацией на груди, которая украшена россыпью из белого жемчуга, и кожаных сапогах. Также Кафельникова предстала перед фотографом с собранными в хвост волосами в облегающем боди черного цвета, который обнажал ее плечо. Звезда подиумов подчеркнула свою талию широким ремнем с массивной пряжкой.