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Алеся Кафельникова снялась в откровенных нарядах и взволновала фанатов

23-летняя супермодель Алеся Кафельникова снялась в мини-платье и взволновала фанатов

Фото: @kafelnikova_a

Российская супермодель Алеся Кафельникова снялась в откровенных нарядах и взволновала фанатов. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На первых двух фотографиях 23-летняя знаменитость позирует в черном мини-платье с объемной аппликацией на груди, которая украшена россыпью из белого жемчуга, и кожаных сапогах. Стилисты уложили волосы манекенщицы в небрежную волну и нанесли макияж в бронзовых тонах.

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Помимо этого, Кафельникова предстала перед фотографом с собранными в хвост волосами в облегающем боди черного цвета, который обнажал ее плечо. Звезда подиумов подчеркнула свою талию широким ремнем с массивной пряжкой.

Публикация знаменитости набрала более 17 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях под размещенными снимками. «Божественной красоты женщина», «Сероглазая богиня», «Идеальная», «Огонь!», «Какая куколка», — восхищались фанаты.

Раннее в феврале Алеся Кафельникова впервые приняла участие в показе после рождения дочери Киары. Модель вернулась на подиум на шоу бренда David Koma, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Папарацци засняли знаменитость в платье-футболке со словом London на груди, перчатках и высоких чулках черного цвета. На другом кадре она запечатлена в мини-платье с асимметричным разрезом на бедре.

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Мария Винар
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