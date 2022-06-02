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Россияне массово заинтересовались путевками в популярную арабскую страну

Qatar Tourism: в мае продажи пакетных туров в Катар увеличилсь в 2,5-3 раза

Фото: Visit Qatar / Unsplash

Совет по туризму Катара (Qatar Tourism) заявил о повышенном спросе на отдых в стране среди российских организованных туристов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, продажи путевок в мае увеличились в 2,5-3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 допандемийного года. По данным АТОР, массовый интерес объясняется тем, что авиакомпания Qatar Airways существенно снизила тарифы на перелеты для туроператоров. В связи с этим покупать пакетный тур в Катар сейчас выгодней, чем планировать поездку самостоятельно.

Как рассказали представители компании «Интурист», путевка с вылетом из Москвы в конце июня и проживанием в пятизвездочном отеле стоит 187 тысяч рублей. Однако отмечается, что сейчас правила въезда в популярную арабскую страну достаточно строгие — посетить Катар без карантина могут только вакцинированные туристы. Также необходимо сдать анализ крови на специфические антитела (S-белок).

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Кроме того, в Qatar Tourism назвали несколько необычных отелей в Катаре. Например, специалисты посоветовали обратить внимание на гостиницу Al Najada Doha Hotel by Tivoli, которая обставлена в традиционном арабском стиле. Стоимость номера составляет семь тысяч рублей за ночь.

Другой отель, The Torch Doha, находится в самом высоком небоскребе Катара. Гостям доступны номера с панорамными видами, фитнес-центр и ресторан высокой кухни на 47 этаже. Проживание обойдется в 12 тысяч рублей в сутки.

Ранее в мае аналитический сервис Numbeo назвал Катар самой безопасной страной для отдыха в 2022 году. Согласно отчету, индекс преступности в Катаре составляет всего 13,7 балла, а индекс безопасности — 86,2 балла. На втором месте в рейтинге с небольшим отрывом от лидера оказались Объединенные Арабские Эмираты.

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Мария Гейн
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