В Херсонской области прокомментировали сообщения о наступлении ВСУ

Замглавы херсонской ВГА сравнил информацию о наступлении ВСУ с «Симпсонами»

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов прокомментировал информацию о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, покинувший регион после прихода российской армии, ранее сказал украинским журналистам, что ВСУ заняла более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области и продолжает наступление. Стремоусов сравнил это заявление с мультсериалом.

«В Херсоне все прекрасно. Все то, что рассказывает беглый губернатор Лагута, что 20 населенных пунктов освобождено, что украинская армия продвигается, — все это из разряда "Симпсонов" и прочей разной истории, с которой уже без истеричного смеха не получается не посмеяться», — сказал Стремоусов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на территории Украины. За три месяца российской армии удалось занять Херсонскую область, часть Запорожской, а также часть подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. В конце апреля в Херсонской области были сформированы ВГА. В мае Стремоусов заявил, что они обратятся к Путину с просьбой принять регион в состав РФ.