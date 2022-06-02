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Кремль прокомментировал события вокруг Чубайса

Песков заявил, что в Кремле на следят за событиями вокруг Чубайса
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Кремль не следит за событиями вокруг бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, который покинул Россию. Об этом в четверг, 2 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Нет, в Кремле не следят. Если у правоохранителей какие-то вопросы есть, нужно к ним и обращаться», — объяснил представитель Кремля в ответ на вопрос, следят ли в Москве за судьбой Чубайса.

Анатолий Чубайс ушел с должности спецпредставителя президента в конце марта и уехал из страны. Его представитель позже подтвердил, что политик посещал Турцию и Израиль, однако опроверг визит в Италию. Также он подчеркнул, что у политика нет недвижимости в других странах.

1 июня стало известно, что в правоохранительные органы поступила информация о коррупционных действиях Чубайса и его окружения. О каких именно предполагаемые коррупционных действиях идет речь, не уточняется.

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Никита Абрамов
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