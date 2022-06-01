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Анатолия Чубайса начали проверять на коррупцию

Правоохранительные органы России начали проверку Чубайса и его окружения на коррупцию
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Экс-главу «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса вместе с его окружением проверят на коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, в правоохранительные органы поступила информация о совершении Чубайсом и его окружением действий коррупционной направленности. Российские силовики уже начали опрашивать свидетелей в рамках соответствующей проверки. Также представители правоохранительных органов изучают полученные документы на признаки состава преступления. О каких именно предполагаемые коррупционных действиях идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что силовики проверят информацию о возможных скрытых европейских счетах бывшего главы «Роснано». Утверждалось, что сумма на них может достигать нескольких миллиардов. В какой именно валюте и в каких банках могут храниться эти деньги не называлось. При этом отмечалось, что средства могли быть получены незаконным путем.

6 мая представитель Чубайса заявил, что у экс-спецпредставителя президента России нет зарубежной недвижимости. Также он опроверг сообщения о том, что Чубайс находится в Италии. По его словам, недавно Чубайс был в Турции, но затем уехал в Израиль.

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Варвара Кошечкина
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