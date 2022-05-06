Раскрыты данные о зарубежных поездках Чубайса

Представитель Анатолия Чубайса опроверг информацию о его поездках в Италию

Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайc не имеет недвижимости ни в каких зарубежных странах. Такие данные раскрыл в интервью ТАСС представитель политика.

Он опроверг сообщения о том, что Чубайс находится в Италии, которые ранее подтверждали источники агентства. По словам представителя Чубайса, политик недавно был в Турции, а потом поехал в Израиль, где «обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов».

«Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию, у него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира», — подчеркнул собеседник агентства.

5 мая Чубайcа с женой Авдотьей Смирновой заметили в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Чубайс покинул израильский аэропорт в сопровождении охраны.

В конце марта стало известно, что Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее уточнил, что Чубайс уволился по собственному желанию. В апреле он по собственному желанию покинул советы директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».