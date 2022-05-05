Чубайса заметили в аэропорту Израиля

Анатолия Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля

Появилась новая информация о местонахождении бывшего спецпредставителя президента Анатолия Чубайcа: его с женой Авдотьей Смирновой заметили в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Кадры с места событий публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, он мог прилететь из Италии ночным рейсом. Чубайс покинул израильский аэропорт в сопровождении охраны. В комментарии для «Осторожно новости» представители экс-спецпредставителя президента отметили: он с женой несколько лет не был в Италии, никакой собственности у Чубайса в этой стране нет. «Прилетели они из другой страны, без охраны, ПЦР-тест сдавали», — отметили в комментарии.

Сообщения о том, что экс-спецпредставитель президента находится в Италии, ранее подтверждали источники ТАСС. Чубайс по собственному желанию покинул состав советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».

В середине апреля нынешний глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы — в этот период ей руководил Чубайс. Куликов доложил, что за указанный срок объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 миллиардов рублей. К концу 2020 года за компанией был долг в размере свыше 146 миллиардов рублей, расходы на обслуживание в 2010-2021 годах составили 126 миллиардов рублей. Спустя еще несколько дней стало известно, что «Роснано» обратилась к правительству с просьбой о докапитализации.