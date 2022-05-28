В России проверят данные о скрытых счетах Чубайса в Европе

Силовики проверят информацию о скрытых европейских счетах Анатолия Чубайса

Российские силовики проверят информацию о возможных скрытых европейских счетах бывшего главы «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По имеющимся данным, Чубайс может иметь скрытые счета в банках Европы. Сумма на них, по утверждению источника, может достигать нескольких миллиардов, однако не уточняется, в какой именно валюте и в каких банках могут храниться эти деньги. При этом отмечается, что они могли быть получены незаконным путем.

По словам источника, опрашиваются в том числе свидетели из окружения Чубайса.

В начале мая представитель Чубайса сообщил, что политик не имеет недвижимости ни в каких зарубежных странах. На тот момент он находился в Израиле.

В конце марта Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из России. Позднее его замечали в Турции и Израиле.