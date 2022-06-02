В Крыму сообщили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины

Советник главы Крыма Крючков заявил о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины

Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины навсегда осталась в прошлом, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас идет восстановление торгово-экономических связей с Херсонской и Запорожской областями. «Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи», — добавил он.

Политик отметил, что фрукты и овощи в Крым поставляют из Херсонской и Запорожской областей. Это в два-три раза снижает стоимость продуктов, указал он. «Продовольствие — это новая нефть, уже в среднесрочной перспективе», — добавил Крючков.

В начале мая в Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины. Восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. В регионах, оставленных украинскими военными, полноценно заработал городской и междугородний общественный транспорт, что является показателем жизни в «мирном русле», отметил Крючков.