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В Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

Советник главы Крыма Крючков заявил о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что транспортная блокада полуострова со стороны Украины прорвана, с освобожденными регионами восстанавливают пассажирское и грузовое сообщение. Его слова передает РИА Новости.

«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи», — сказал Крючков.

По словам Крючкова, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. В освобожденных регионах уже полноценно заработал городской и междугородний общественный транспорт, что является показателем того, что «жизнь входит в мирное русло».

Марина Совина
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