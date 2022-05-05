В Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

Советник главы Крыма Крючков заявил о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что транспортная блокада полуострова со стороны Украины прорвана, с освобожденными регионами восстанавливают пассажирское и грузовое сообщение. Его слова передает РИА Новости.

«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи», — сказал Крючков.

По словам Крючкова, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. В освобожденных регионах уже полноценно заработал городской и междугородний общественный транспорт, что является показателем того, что «жизнь входит в мирное русло».