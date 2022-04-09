В Крыму захотели национализировать имущество организаторов блокады

Глава крымских татар Умеров призвал национализировать активы организаторов блокады Крыма

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров рассказал, что в республике хотят национализировать активы организаторов блокады Крыма, которые находятся на территории России, сообщает РИА Новости.

«Организаторы водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокады Крыма — бывшие крымчане, которые в украинские времена имели здесь бизнес и немало активов, нажитых в том числе преступным путем. Призываем рассмотреть вопрос о национализации их имущества и организаций, которые с ними связаны», — заявил он.

Умеров отметил, что большое количество подобных активов уже были перерегистрированы, однако это не должно стать препятствием для того, чтобы в итоге было принято справедливое решение.

Ранее глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель обвинил в нацизме посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Украинский дипломат ранее отмечал, что не разделяет русских на хороших и плохих и считает их всех врагами.