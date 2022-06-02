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Неизвестные украли у россиянина флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов

Воры украли из квартиры на севере Москвы флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

На севере Москвы неизвестные украли флешку с криптовалютой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что воры вынесли из его квартиры 1,5 миллиона рублей и флеш-накопитель, на котором хранилась криптовалюта в размере 460 тысяч долларов.

Отмечается, что потерпевший женат, проживает вместе с супругой. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что руководство российского СИЗО заподозрили в майнинге криптовалюты в психиатрической больнице. В результате операций с криптовалютой было израсходовано электроэнергии более чем на 62 тысячи рублей.

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Елизавета Новикова
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