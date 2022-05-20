Руководство российского СИЗО заподозрили в майнинге криптовалюты в психбольнице

РБК: СК РФ проверяет руководство «Бутырки» из-за майнинга криптовалюты в психбольнице

Следователи в Москве проверяют одного из руководителей следственного изолятора номер два (СИЗО-2, Бутырская тюрьма) из-за майнинга криптовалюты в психбольнице, пишет РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете России (СК РФ) и еще один источник, знакомый с материалами дела.

Проверка в «Бутырке» идет из-за создания майнинг-фермы в здании психиатрической больницы на территории СИЗО-2 на Новослободской улице. В результате операций с криптовалютой было израсходовано электроэнергии более чем на 62 тысячи рублей.

В преступлении подозревают заместителя начальника — начальника отдела охраны СИЗО-2. По данным следствия, он вместе с сообщником, личность которого не выявлена, в ноябре 2021 года установил в здании технические средства для добычи криптовалюты. Оборудование работало до февраля 2022 года. «В результате было израсходовано 8379,45 кВт электроэнергии общей стоимостью 62 175 рублей 52 копейки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в психбольнице «Бутырки» нашли майнинг-ферму в палате для буйных пациентов.

