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В Чебоксарах стартовал новый образовательный проект для школьников

В Чебоксарах в рамках проекта детского туризма стартовала инициатива «Лето в парке»

Фото: go2park.ru

В Чебоксарах стартовала новая инициатива для школьников «Лето в парке», которая проходит в рамках проекта детского образовательного туризма «Живые уроки». Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Первыми участниками проекта стали учащиеся школы номер 39. В парке «Лакреевский лес» для ребят организовали спортивно-игровой квест «Семь Чудес Света» и спортивные конкурсы. Победителей соревнований наградили съедобными призами.

«Принять участие в программе "Лето в парке" могут все обучающиеся столицы. Для чебоксарских школьников разработаны маршруты, в которых предусмотрены игровые образовательные площадки, спортивно-развлекательные мероприятия», — рассказали в администрации города.

Ранее стало известно, что 26 июня в 10 российских городах пройдут масштабные фестивали ко Дню молодежи. Их организует Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с региональными правительствами.

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Мария Гейн
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