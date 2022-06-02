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Концерт Светланы Лободы во Владивостоке отменили

Во Владивостоке отменили ранее перенесенный из-за коронавируса концерт Светланы Лободы

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Концерт 39-летней украинской певицы Светланы Лободы, который должен был состояться во Владивостоке 25 июня, отменен. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее выступление исполнительницы переносилось несколько раз из-за ковидных ограничений. «Организаторы концерта сообщили, что 25 июня выступления в концертно-спортивном комплексе "Фетисов Арена" во Владивостоке не состоятся. Концертный тур, который планировался с 2019 года, переносился из-за пандемии несколько раз. В Приморском крае концерт был запланирован только во Владивостоке», — сообщили в министерстве культуры и архивного дела Приморского края.

Причины отмены концерта не сообщаются. Ранее зампредседателя правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела Елена Бронникова высказалась против концертов артистов, выступающих с критикой в адрес российского правительства.

Ранее Николай Басков поддержал запрет въезда в Россию для таких украинских артистов, как Светлана Лобода, Верка Сердючка, Monatik и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

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Анастасия Астахова
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