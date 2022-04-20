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Басков поддержал запрет въезда в Россию для Лободы и других украинских артистов

Басков поддержал запрет въезда в Россию на 50 лет для Лободы и других украинских артистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

45-летний эстрадный и оперный певец Николай Басков поддержал запрет на въезд в Россию таких украинских артистов, как Светлана Лобода, Верка Сердючка, Monatik и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Исполнитель написал об этом в своем Telegram-канале.

Опубликовав в социальной сети отрывок новости о том, что некоторым украинским артистам теперь запрещено посещать территорию Российской Федерации, Басков поддержал такое решение правительства, а также поинтересовался мнением поклонников.

«Это правильно и логично. А вы как думаете?» — написал певец.

Ранее в среду, 20 апреля, сообщалось, что певице Светлане Лободе, лидеру группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку, артисту Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, исполнителю Monatik, участникам дуэта «Потап и Настя» и многим другим украинским музыкантам, актерам и телеведущим запретили въезд на территорию России на 50 лет.

Российская сторона пока не выпускала никаких официальных комментариев по поводу опубликованного списка.

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Анастасия Астахова
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