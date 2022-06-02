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Лукашенко призвал Россию и Белоруссию не поддаваться на уловки

Лукашенко призвал Москву и Минск не поддаваться на уловки желающих исказить историю

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву и Минск не поддаваться на уловки желающих исказить историю. Об этом он заявил на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, передает БЕЛТА.

Лукашенко поблагодарил Дрозденко за передачу Минску капсулы с землей Невского пятачка, где, по словам белорусского лидера, «каждый сантиметр пропитан кровью наших советских людей».

«Так мы вместе увековечиваем память о Великой Отечественной войне и подвиге наших солдат-победителей. Сейчас, как ни странно, это выходит на первый план. Это очень важно. Потому что много желающих не просто исказить историю, но и некоторые наши подвиги предать забвению. Мы ни в коем случае не должны поддаваться на подобные уловки», — заявил Лукашенко.

Он призвал действовать так, «чтобы не было стыдно перед нашими сыновьями».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия 30 лет подвергается психологическим угрозам.

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Алевтина Запольская
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