Лукашенко рассказал о психологических угрозах для Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия 30 лет подвергается психологическим угрозам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна 30 лет подвергается психологическим угрозам. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Почти треть века мы строим свое государство и постоянно подвергаемся идеологическим, информационным, военным и психологическим угрозам. Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада — Вашингтона и его союзников», — сказал Лукашенко на совещании, посвященном информационной политике.

По его словам, Запад хочет привести к власти в Белоруссии «послушных людей». «Уровень технологий, брошенных на реализацию этих целей, очень высок», — добавил Лукашенко.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что правящий страной с 1994 года Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По всей стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционеров были посажены в тюрьму на длительные сроки или бежали за границу. Правозащитники насчитывают более тысячи политзаключенных в Белоруссии.

Сам Лукашенко заявлял, что за протестами стоял Запад, который ставит своей целью уничтожение республики.