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Лукашенко рассказал о психологических угрозах для Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия 30 лет подвергается психологическим угрозам

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна 30 лет подвергается психологическим угрозам. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Почти треть века мы строим свое государство и постоянно подвергаемся идеологическим, информационным, военным и психологическим угрозам. Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада — Вашингтона и его союзников», — сказал Лукашенко на совещании, посвященном информационной политике.

По его словам, Запад хочет привести к власти в Белоруссии «послушных людей». «Уровень технологий, брошенных на реализацию этих целей, очень высок», — добавил Лукашенко.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что правящий страной с 1994 года Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По всей стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционеров были посажены в тюрьму на длительные сроки или бежали за границу. Правозащитники насчитывают более тысячи политзаключенных в Белоруссии.

Сам Лукашенко заявлял, что за протестами стоял Запад, который ставит своей целью уничтожение республики.

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София Сарджвеладзе
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