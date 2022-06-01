Лукашенко рассказал о психологических угрозах для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна 30 лет подвергается психологическим угрозам. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Почти треть века мы строим свое государство и постоянно подвергаемся идеологическим, информационным, военным и психологическим угрозам. Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада — Вашингтона и его союзников», — сказал Лукашенко на совещании, посвященном информационной политике.
По его словам, Запад хочет привести к власти в Белоруссии «послушных людей». «Уровень технологий, брошенных на реализацию этих целей, очень высок», — добавил Лукашенко.
В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что правящий страной с 1994 года Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По всей стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционеров были посажены в тюрьму на длительные сроки или бежали за границу. Правозащитники насчитывают более тысячи политзаключенных в Белоруссии.
Сам Лукашенко заявлял, что за протестами стоял Запад, который ставит своей целью уничтожение республики.