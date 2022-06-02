Рыбаки поймали гигантскую рыбу весом более тонны и продали ее за тысячу рублей

Gulf Today: в Сирии рыбаки поймали рыбу-луну весом больше тонны

В Сирии четыре рыбака поймали гигантскую рыбу-луну, весящую более тонны. Об этом сообщает Gulf Today.

Рыбак Мухаммад Замзам рассказал, что он с Абдуллой Сааддом и двумя братьями отправился на рыбалку на лодке рано утром. «Примерно через час лодка содрогнулась, будто налетела на камень. Оказалось, что о ее борт ударилась рыба-луна, которая забралась в сеть в погоне за мелкой рыбешкой», — объяснил Замзам.

Рыба отчаянно сопротивлялась и пыталась вырваться из сети. Она билась об лодку и едва ее не перевернула. Мужчины не смогли поднять улов на борт и решили дотащить его до берега в сети. На суше оказалось, что вес рыбы-луны составлял больше тысячи килограммов. Ее выставили на аукцион, но смогли продать лишь за 50 тысяч сирийских фунтов (1,2 тысячи рублей).

Низкая цена связана с тем, что у рыбы, несмотря на ее размеры, было мало мяса.

Ранее сообщалось, что бедный рыбак из Пакистана внезапно разбогател после того, как случайно поймал редчайшую рыбу. Мужчина выставил суву на аукцион и стал миллионером, заработав более 10 миллионов пакистанских рупий (3,2 миллиона рублей).