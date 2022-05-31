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Бедный рыбак случайно поймал редчайшую рыбу и стал миллионером

ProPakistani: мужчина из Пакистана поймал редчайшую рыбу и заработал три миллиона рублей

Фото: Fredrik Öhlander / Unsplash

Бедный рыбак из Пакистана внезапно разбогател после того, как случайно поймал редчайшую рыбу. Об этом сообщает ProPakistani.

Как рассказал мужчина, он рыбачил в Аравийском море у побережья округа Гвадар. Когда сеть вытащили, оказалось, что его добычей стала рыба, которую местные жители называют сува. Она водится в водах Оманского залива, однако встречается очень редко и стоит огромных денег. Вес улова составил 48,5 килограмма.

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Счастливчик рассказал, что когда он вернулся на берег, вокруг рыбы собралась огромная толпа. Сам пакистанец был в восторге от того, что наконец сможет выбраться из бедности. Мужчина выставил суву на аукцион и стал миллионером, заработав более 10 миллионов пакистанских рупий (3,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что рыбаки из индийского штата Андхра-Прадеш поймали редчайшую рыбу и разбогатели. Их добычей стал пятнистый горбыль, который высоко ценится в некоторых азиатских странах, где им приписывают целебные свойства.

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Никита Савин
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