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Врач предупредил об опасном сочетании продуктов в салате

Врач Асанов: если в салате есть авокадо или орехи, то масло может навредить организму

Фото: Creativ Studio Heinemann / Globallookpress.com

Врач-терапевт Тимур Асанов посоветовал заменить масло в салатах лимонным соком или сметаной. По его словам, если в салате есть семечки, орехи или авокадо, то и дополнительно приправлять их маслом не стоит, чтобы не навредить организму, сообщает «Общественная Служба Новостей».

По мнению врача, сочетания некоторых растительных продуктов, в числе которых орехи, семечки, оливки, авокадо и растительное масло, могут оказаться опасными для поджелудочной железы. В них может концентрироваться до 50 процентов суточной нормы жиров, что является очень высоким показателем, предупредил Асанов.

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«Салат на основе овощей и масла — одно из любимых блюд постсоветского человека. Для заправки овощей подойдет лимонный сок, горчица, сметана, натуральные сухие травы или специи, можно использовать в качестве заправки небольшое количество оливкового масла. Если в вашем салате есть семечки, орехи или авокадо, то потребность в масляной заправке отпадает автоматически. Необходимый полезный жир вы получите из самих компонентов салата», — объяснил врач.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова предупредила россиян об опасности употребления ранних арбузов. По ее словам, это может спровоцировать отравление и аллергию.

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Юлия Кальницкая
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