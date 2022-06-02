Россиянам раскрыли способ избежать рисков при покупке жилья на маткапитал

Росреестр: при покупке жилья на маткапитал нужно обязательно выделить долю ребенку

Избежать рисков при покупке жилья с использованием средств материнского капитала поможет обязательное выделение долей в недвижимости ребенку. Способы правильно оформить сделку раскрыли россиянам в столичном Росреестре, пишет РБК.

Специалисты напомнили, что материнский капитал можно тратить на погашение части стоимости жилья, использовать в счет первоначального взноса по ипотеке или для частичного погашения жилищного кредита. Однако применять эту субсидию следует при соблюдении главного условия — выделении долей всем членам семьи, которые указаны в сертификате. В Росреестре уточнили, что требование распространяется лишь на ту часть жилья, которая была оплачена с помощью маткапитала.

В случае, если в купленном на маткапитал жилье не будет выделена доля ребенку, Росреестр может приостановить регистрацию перехода прав на такую недвижимость. Аналогичный риск есть при отсутствии согласия от органов опеки и попечительства.

«Доли в праве собственности родителей и детей могут быть выделены по соглашению сторон. После определения долей и внесения сведений в единый реестр дети становятся полноправными собственниками жилой недвижимости», — пояснили в Росреестре. Кроме того, если доли не определены, у собственников квартиры могут возникнуть сложности при ее продаже — новые покупатели могут оспорить сделку по такому жилью в суде.

В апреле в России предложили упростить продажу жилья, приобретенного с использованием средств материнского капитала. С такой идеей выступила глава думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она призвала выделять ребенку долю в другом имуществе, чтобы облегчить отношения с органами опеки и дать возможность семьям беспроблемно продавать купленные на маткапитал квартиры ради улучшения жилищных условий или переезда.